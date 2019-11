Weihnachtsschießen beim Schützenverein "Lechtal" Herbertshofen

Meitingen : Schützenheim Herbertshofen |

Wie jedes Jahr findet auch heuer am Freitag, den 13. Dezember 2019 ab 19.00 Uhr, wieder das traditionelle Weihnachtsschießen im Schützenheim Herbertshofen statt. Als erster Preis winkt ein Weihnachtsbraten in Form einer Gans, frisch geschlachtet vom Bauernhof. Außerdem erwarten die Teilnehmer weitere wertvolle Sachpreise. Geschossen wird auf Blattl, so das auch ungeübte Schützen eine reelle Chance auf den 1. Preis haben. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner mit Partner, sowie die Eltern unserer Jungschützen recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen und einen gemütlichen Abend in geselliger Runde.

Unsere Schützenheimküche bietet Schweinebraten mit Kartoffelsalat.

Gerne nehmen wir auch Ihre Spende entgegen, und bedanken uns schon im Vorraus für Ihre Unterstützung.