"Von Mensch zu Mensch 2018"Seminar beim Seishin Shintai Kyokai Kampfkunstdojo Stade e.V. am 27./28. Oktober 2018 ....mit dabei Bushidokai Meitingen

Rudolf Gabert, Hanshi, Kudan

Thomas Moser, Kyoshi, Rokudan

Rolf Gerisch, Kyoshi, Rokudan

Michael Brauer, Kyoshi, Rokudan

Alexander Neidhart, Kyoshi, Rokudan

Ulrich Herbertz, Dooshi, Sandan

Beate Brauer, Dooshi, Nidan

Wolfgang Wangerin, Shodan und natürlich

Norman Goly, Renshi, Yondan

Norman Goly, Jens Eberhardt und Marc Pönisch zum 1. Kyu Iaido

Tanja Goly, Jens Eberhardt und Marc Pönisch zum 2. DAN Karatedo und

Ulrich Herbertz zum 4. DAN Iaido

In familiärer Atmosphäre des Dojo "Seishin Shintai Kyokai Kampfkunstdojo Stadt e.V.", geleitet von Norman und Tanja Goly, referierten die hochrangigen Budoka des Verbandes in ihren Budokünsten. Dies warenÜber 2 Tage führten die Referenten die Teilnehmer durch das Seminar und ließen diese an ihren reichhaltigen Erfahrungen teilhaben. Gerade in dieser ungezwungenen Atmosphäre war es den Teilnehmern, egal welcher Alters- oder Graduierungsstufe möglich, "hautnah" mit diesen hochrangigen Referenten zu arbeiten und diesen Fragen zu stellen bzw. Hilfe bei der Ausführung der für sie schwierigen Techniken zu stellen.Abends trafen sich alle Teilnehmer in den Clubrämen des MC Little Igel 79 und ließen den Tag Revue passieren - und auch hier bot sich die Möglichkeit mit jedem der Referenten oder anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. So wurden alte Freundschaften aufgefrischt und neue geknüpft. Die Verbandsverantwortlichen bedankten sich bei allen Teilnehmern für deren Unterstützung dieser Aktion, sowie bei allen Referenten und dem ausrichtenden Dojo und den vielen Helfern im Hintergrund. Durch all deren Mitwirkung wurde auch bei dieser Veranstaltung wieder ein 3-stelliger Spendenbetrag erzielt, der der KinderKrebshilfe der Deutschen Krebshilfe e.V. zugute kommt.Aber auch in Sachen "Budo" tat sich etwas, die Verbandsverantwortlichen konntengratulieren.