Tradition trifft auf Innovation: Bezirk präsentiert Konzerte im Kloster Thierhaupten

„In diesem Jahr konnten wir wieder herausragende Künstlerinnen und Künstler für unsere beliebten Konzerte im Kloster Thierhaupten gewinnen“, freut sich Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Besonders die Kombination aus Traditionellem und modernen Elementen macht die Auftritte heuer so spannend.“Mit einem Mix aus akustischer Natürlichkeit und synthetischen Sounds tritt das Duo Keglmaier am 9. April um 19 Uhr mit „Lieder aus Gründen“ im Kapitelsaal des Klosters Thierhaupten auf: Sängerin Evi Keglmaier unterhält mit dadaistischem Wortwitz oder spielt Bratsche. Greulix Schrank begleitet sie mit einer Fülle analoger und elektronischer Instrumente.Traditionell schwäbisch-bayerische VolXmusik, angereichert mit Kultsongs aus vergangenen Jahrzehnten, Tanzliedern aus den 20er- und 30er-Jahren oder einer Prise Filmmusik präsentiert das Trio ScheinEilig am 28.Mai um 19 Uhr im Kapitelsaal des Klosters Thierhaupten mit seinem Programm „Lauf, Müller, lauf!“. Die Künstler zeigen, wie modern VolXmusik klingen kann und spielen auch humorvolle und nachdenkliche Eigenkompositionen.Eintritt jeweils:Erwachsene 19 EURErmäßigt 16 EURKarten nur im Vorverkauf:T 0821 3101–4533E thierhaupten@bezirk-schwaben.deEs gelten die aktuellen Corona-Regeln des Bezirks, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung Anwendung finden:www.bezirk-schwaben.de/corona/corona-regeln .