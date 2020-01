Theatergruppe des SV Erlingen - "Für die Familie kann man nichts"

Hier eine kurze Zusammenfassung:Friedhelm Beierle hat es nicht leicht. Da hat er endliche seine Traumfrau gefunden, und dann will diese partout seine Familie kennenlernen. Da gibt es nur ein Problem: Seine Geschwister sind, wohlwollend ausgedrückt, ein bisschen „speziell“.Da ist sein Bruder Willi, ein begnadeter Computerexperte, der leider immer mit einem Bein im Knast steht. Bruder Hubbi ist Erfinder, eher weniger begabt, dafür hat er einen ausgeprägten Sprachfehler.Dann gibt es auch noch seine zwei Schwestern…Gertrud, deren größte und einzige Leidenschaft das Essen ist, und Hermine, die seit ihrem Indienurlaub dem Rest der Familie gewaltig „stinkt“.Richtig spannend wird es, als Willi einen Job als Leichenwagenfahrer annimmt. Aufgrund einer Fahrzeugpanne ist er gezwungen, den „Inhalt“ des Wagens mit in die gemeinsame Wohnung zu nehmen. Und natürlich darf Friedhelm davon nichts erfahren…Weitere Beteiligte:Maske: Beate ErhardtBühnenbau: Andreas ErhardtSouffleuse: Monika Bissinger, Gudrun KoppTechnik: Dieter Hörmann, Christoph FoagSpieltermine:Sa. 07. März 2020Fr./Sa. 13./14. März 2020Fr./Sa. 20./21. März 2020Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Einlass in die Turnhalle Erlingen ab 18.30 Uhr( auch Abendkasse )Kartenvorverkauf ab 17. Februar 2020 bei "Renate´s Truhe" in MeitingenFür Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!Schöne Stunden wünschen Ihnen alle Beteiligten.