Theatergruppe des SV Erlingen – "Dieses Mal mit Niveau"

Hier eine kurze Zusammenfassung:Seit Jahren spielt der örtliche Theaterverein mit großem Erfolg Bauernstücke und ländliche Boulevardkomödien für sein Stammpublikum. Doch das soll sich jetzt, im Jubiläumsjahr ändern. Dieses Mal soll endlich ein Stück mit Niveau gespielt werden, um den schauspielerischen Ansprüchen der Darstellerinnen und Darsteller entgegen zu kommen und dem Publikum zu zeigen, das man mehr drauf hat, als die üblichen Dreiecks-Verwicklungen zwischen Bauer, Knecht und Pfarrer.Schnell ist klar, ein lustig-verschmitzter Kriminalklassiker aus der „Pater Brown“ Reihe soll auf die Bühne. Dazu wird eigens ein professioneller, aber völlig unbekannter Regisseur aus dem Internet verpflichtet.Dummerweise werden dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt und so werden die Proben zu „Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin“ immer mehr zum Desaster…Spieltermine:Sa. 24. Februar 2018Fr./Sa. 2./3. März 2018Fr./Sa. 9./10. März 2018Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Einlass in die Turnhalle Erlingen ab 18.30 Uhr( auch Abendkasse )Kartenvorverkauf ab 29. Januar 2018 bei "Renate´s Truhe" in MeitingenFür Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!Schöne Stunden wünschen Ihnen alle Beteiligten.Beteiligte Personen:Regie: Reinhard ReilingBühnenbild: Andreas ErhardtMaske: Beate ErhardtTechnik: Gerd Erbel, Dieter HörmannSouffleuse: Monika Bissinger, Gudrun KoppDarsteller:Andreas WernerAnnika RaschHeidi RaschIrene ZugenmaierMatthias ZweerPamela WernerReinhard ReilingSandra Zweer