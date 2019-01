Theatergruppe des SV Erlingen – "Aromatherapie"

Hier eine kurze Zusammenfassung:Im Hotel "Zur sanften Brise" möchten sich ganz unterschiedliche Charaktere bei einer Aromatherapie entspannen...die esoterisch angehauchte Erzieherin Elisa (Annika Rasch) und der Buchhalter Norbert (Andreas Werner), die beide zufällig auf den Nachnamen Schulz hören, die gestresste Managerin Melissa Mohnhaupt (Pamela Werner), die schwer an der Untreue ihres Ex-Lebensgefährten knabbert, der Vertreter Kristofer Zieschank (Gerd Erbel) - und die robuste Bäuerin Cordula Bauer (Heidi Rasch), die von Ihrem Ehemann Heinrich Bauer (Reinhard Reiling) abgeliefert wird.Um ihr Wohlergehen bemühen sich mehr oder weniger erfolgreich die Hausdame Frau Dammbichler (Svenja Erbel), die russische Masseurin Svetlana (Irene Zugenmaier), sowie die Putzfrau Rosie (Paulina Grünert).Eigentlich können sich Melissa und Cordula nicht leiden, aber aufgrund unvorhergesehener Umstände verbünden sich die beiden ungleichen Damen…Weitere Beteiligte:Maske: Beate ErhardtBühnenbau: Andreas ErhardtSouffleuse: Monika BissingerTechnik: Dieter HörmannSpieltermine:Sa. 16. März 2019Fr./Sa. 22./23. März 2019Fr./Sa. 29./30. März 2019Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Einlass in die Turnhalle Erlingen ab 18.30 Uhr( auch Abendkasse )Kartenvorverkauf ab 18. Februar 2019 bei "Renate´s Truhe" in MeitingenFür Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!Schöne Stunden wünschen Ihnen alle Beteiligten.