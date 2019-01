Meitingen : Waldkindergarten |

Glücklich leuchtende Kinderaugen, der Schnuffi der Kolpingjugend in der Mitte und ein riesen Scheck….



Der Vormittag im Waldkindergarten startete mit einer schönen Übergabe. Die Kolpingsfamilie Meitingen e.V. entschied Ende des letzten Jahres, den Erlös vom Licht von Bethlehem an den Waldkindergarten Meitingen e.V. zu übergeben. Der Erlös wurde vom Vorstand auf die Summe von 500 Euro aufgestockt. Jedes Jahr wird ein sozialer Verein aus der Region hierzu ausgewählt.Der riesige Scheck wurde vom Kassier der Kolpingsfamilie Josef Fendl an die Leiterin des Waldkindergartens Lisa Spann im Kreis der kleinen Waldräuber übergeben.Die 500,- Euro kommen gerade passend, so die Leiterin. Der Waldkindergarten plant die Erweiterung seiner Räumlichkeiten und benötigt das Geld für zwei weitere Container und eine Treppe.