Picknick-Konzerte des JBO-Meitingen

Das Jugendblasorchester Meitingen möchte Sie ganz herzlich zu Konzerten der besonderen Art einladen. Nach einer sehr langen Pause für uns Musiker sind wir froh, endlich wieder Musik machen zu dürfen. Diese Freude wollen wir an Sie weitergeben, denn genau wie beim Fußball ohne Zuschauer ist Musizieren ohne Zuhörer nur halb so schön. Aus diesem Grund wollen wir Sie zu unseren Picknick-Konzerten einladen. Wie es das Wort selbst schon sagt, Sie picknicken, wir spielen! Die Konzerte finden zu folgenden Zeiten an folgenden Orten statt:Freitag 30.07.2021 um 19:00 Uhr auf der Wiese am Kindergarten in OstendorfSamstag 31.07.2021 um 19:00 Uhr auf der Wiese vor der Grundschule MeitingenWas Sie mitbringen müssen ist eine Picknickdecke oder Campingstühle, Verpflegung, gute Laune und natürlich Lust auf ein Konzert im Freien. Sanitäre Anlagen stehen Ihnen in Ostendorf im Schützenheim und in Meitingen in der Sporthalle der Grundschule zur Verfügung.Aufgrund der aktuellen Bestimmungen benötigen wir von Ihnen zur Teilnahme am jeweiligen Konzert eine Onlineanmeldung. Sich anmelden und dabei gleich Ihren Wunsch-Platz reservieren können Sie unter:Aber Achtung, aufgrund der immer noch geltenden Corona-Bestimmungen ist die Besucherzahl begrenzt. Also schnell anmelden und Platz sichern!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen tollen musikalischen Abend unter freiem Himmel!!!