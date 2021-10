Ostendorfer Schulanfänger in Ausflugslaune

Der Ausflug ging am Montag den 04.10.2021 nach Westendorf in die Kirche St. Georg.Dort bestaunten die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen den Ernte-Dank-Altar, benannten das Obst und Gemüse und dankten Gott einzeln dafür.Der Ernte-Dank-Altar war in Kreuzform aufgebaut, was die Schlaufüchse sehr beeindruckte.Zusammen wurde ein kleiner Dankgottesdienst gefeiert, bei dem jedes Kind eine Sonne und einen Apfel ablegen durfte.Anschließend wurde Brotzeit am Westendorfer Dorfplatz gemacht. Die Kinder hatten dort viel Spaß mit den vorhandenen Spielgeräten. Bei schönstem Wetter machte sich die Gruppe wieder zu Fuß auf den Rückweg zum Kindergarten um den jüngeren Kindern davon zu erzählen.