Neue musikalische Leitung bei der SGL Kapelle

Die beiden Dirigentinnen Birgit Trinkl und Martina Vögele übernahmen im Herbst 2021 die musikalische Leitung der SGL Werkskapelle, der SGL Jugendkapelle und des SGL Vororchester, nachdem German Moreno Lopéz aus privaten und beruflichen Gründen sein Dirigentenamt zur Verfügung gestellt hatte.

Bereits zum Schuljahresbeginn konnteals neuevorgestellt werden. Diemit einemerlangte ihre Dirigiererfahrung durch die Leitung von Bläserklassen und Vororchestern an verschiedenen Standorten. In ihrem beruflichen Umfeld konzertiert sie mit Kammermusik in verschiedenen Besetzungen und projektweise in modernen und historischen Orchestern und ist bei der SGL Kapelle auch bereits seit September 2020 als Ausbildern auf der Querflöte tätig.Nach intensiver Suche konnten wir alsgewinnen, die ihre Tätigkeit im Oktober aufnahm. An der Musikakademie in Basel hat sie zunächst den, dann denund noch einensehr erfolgreich abgeschlossen.Schon mit 20 Jahren übernahm sie ihre erste musikalische Leitung im Musikverein Märkt und im weiteren folgten u.a. die MGH Büsserach, Musikverein Dogern und die Stadtmusik Wehr, bei der sie auch die gesamte Nachwuchsarbeit koordinierte und revolutionierte.Auch mit Jugendorchestern hat sie schon erfolgreich gearbeitet, u.a. mit der 3BA Academy Band und der Jugendkapelle Wehr. Darüber hinaus war sie jahrelang Mitglied der 3BA Concert Band und ist aktives Mitglied des professionellen Blasorchesters Windwerk unter Leitung von Prof. Thomas Ludescher.Auch wenn es uns die Situation in der Corona Pandemie nicht leicht macht und auch unser Kirchenkonzert deswegen abgesagt wurde, sehen wir guten Mutes in die Zukunft. Die Planungen für das Jahreskonzert 2022 sind schon angelaufen und findet, falls nichts dazwischenkommt, Mitte März 2022 statt. Sicherlich werden sich nächstes Jahr noch viele weitere Möglichkeiten ergeben, die Orchester der SGL Kapelle mit ihren neuen Dirigentinnen live zu sehen. Wir freuen uns schon darauf.Eure SGL Kapelle