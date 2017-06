Nacht der offenen Kirchen in Meitingen am 14. Juli 19 - 23 Uhr

Ein lauer Sommerabend, Musik, Gesang, Kultur in den Meitinger Kirchen und Kapellen. Zuhören, zuschauen, mitmachen. Von Kirche zu Kirche schlendern oder eilen. Hier ein Getränk, dort einen Snack nehmen.

Das ist die Nacht der offenen Kirchen, nach vier Jahren wieder in Meitingen.

Neben den Meitinger Kirchenchören der katholischen. St.Wolfgangs- und der ev.Johannesgemeinde sind die Gruppe "Saitenpfiff", "Good News", der Wertinger Gospelchor, das Team "TimeOut- Gottesdienst an anderen Orten in anderen Formen" und verschiedene weitere Gesangs- und Musikgruppen, Bläser und Orgel, beteiligt. Auch eine Andacht für Kinder und Familien ist geplant sowie ein gemeinsamer musikalischer Abschluss.

Die Meitinger Kirchengemeinden laden Sie herzlich ein.