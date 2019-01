Musikalische Früherziehung für Kinder von 3,5 - 6 Jahre

Meitingen : Mittelschule |

Die musikalische Früherziehung ist ein vorschulisches Angebot an alle Kinder, die Welt der Musik gemeinsam mit Gleichaltrigen kennenzulernen. Dabei tanzen, singen und musizieren wir zusammen und erfahren dabei viel über die verschiedenen Elemente der Musik. Spaß und Spiel sind uns in diesen Stunden genauso wichtig wie Konzentration und spielerisches Arbeiten.

Die Musikstunden finden wöchentlich während der Schulzeiten statt und dauern 45 Minuten. Eine kostenlose Schnupperstunde mit weiteren Informationen findet statt am:



Dienstag, den 05.02.2019 um 16:00 Uhr in der Mittelschule Meitingen



Dazu treffen wir uns zu Beginn am Haupteingang der Mittelschule. Für weitere Fragen steht Ihnen jederzeit Frau Simone Möckl unter der Telefonnummer 08271/2450 zur Verfügung.



Musikalische Grüße

Ihr JBO-Meitingen