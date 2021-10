Montessori Kinderhaus Meitingen: Tag der offenen Tür

Kinderhaus und Kinderhäuschen

Zum Tag der offenen Tür lädt das Montessori-Kinderhaus Meitingen am Samstag, 27. November, Eltern und Kinder ein.

Dabei können die Familien von 10-14 Uhr einen ersten Einblick in die Montessori-Arbeit und den Tagesablauf im Kinderhaus (Kindergartengruppen) und Kinderhäuschen (Krippengruppe) bekommen. Die Kinder haben die Möglichkeit, verschiedene Angebote in den Gruppen wahrzunehmen. Infostände und ein Kuchen- und Punschverkauf im Garten ergänzen das Programm. Die Veranstaltung findet in Meitingen, Hauptstraße 33, unter Einhaltung der geltenden Regeln (3G und AHA) statt. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage des Montessori-Kinderhauses: www.montessori-meitingen.de