Montessori-Kinderhaus: Förderung in Kindergarten und Krippe virtuell erleben

Meitingen. - Das Montessori-Kinderhaus Meitingen lädt interessierte Familien ein, per Videorundgang den Kindergarten und die Krippe kennenzulernen.

Aufgrund der aktuellen Coronalage findet keine Informationsveranstaltung in Präsenz statt. Das Kinderhaus hat stattdessen einen Videorundgang zusammengestellt, der einen Einblick in die Räumlichkeiten und die Pädagogik gibt. Die Pädagoginnen und Pädagogen stehen außerdem für weiteren Austausch bereit.Das Kinderhaus wird vom Montessori-Förderverein Meitingen e.V. getragen. Es bietet eine Krippengruppe (etwa von ein bis drei Jahren) und zwei Kindergartengruppen (etwa drei Jahre bis Schuleintritt). Das pädagogische Team arbeitet nach der Pädagogik von Maria Montessori. Dazu gehört der achtsame, respektvolle Umgang miteinander und die wertschätzende Haltung zu jedem einzelnen Kind mit seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen. Die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen die Kinder in der aktiven Mitgestaltung ihres Lernens und begleiten sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit.Das Montessori-Kinderhaus Meitingen ist ein Generationenhaus: Jung und Alt gestalten es miteinander als Ort der Begegnung zwischen Kinderhaus und Johannesheim.Interessierte können sich per Mail unter infoveranstaltung@montessori-meitingen.de oder telefonisch unter 08271/8006-680 melden.