MET Live-Übertragung "The Exterminating Angel" im Cinderella Meitingen

Am Samstag zeigte das Cinderella Meitingen erstmals ein Stück aus dem Metropolitan Opera House in New York und konnte eine kleine aber feine Gruppe mit der Zauberflöte restlos begeistern! "Toll dass es so etwas jetzt auch in Meitingen gibt, wir kommen wieder!" Das war die einstimmige Resonanz und ein toller Auftakt für die Live-Kinosaison. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von überwältigenden Bühnenbildern und einmaligen Stimmen live aus New York begeistern!Tickets sind ab sofort an der Kasse sowie online erhältlich.The Metropolitan Opera - Saison 2017/18THE EXTERMINATING ANGEL – AdèsLIVE: Samstag, 18. November 2017 [19.00 Uhr]TOSCA – PucciniLIVE: Samstag, 27. Januar 2018 [19.00 Uhr]L´ELISIR D`AMORE – DonizettiLIVE: Samstag, 10. Februar 2018 [18.00 Uhr]LA BOHÈME - PucciniLIVE: Samstag, 24. Februar 2018 [18.30 Uhr]SEMIRAMIDE - RossiniLIVE: Samstag, 10. März 2018 [19.00 Uhr]COSÌ FAN TUTTE – MozartLIVE: Samstag, 31. März 2018 [19.00 Uhr]LUISA MILLER – VerdiLIVE: Samstag, 14. April 2018 [18.30 Uhr]CENDRILLON - MassenetLIVE: Samstag, 28. April 2018 [19.00 Uhr]Infos und Tickets: