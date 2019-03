Kunterbuntes Faschingstheater im Kindergarten Ostendorf

Von dem fantasievoll und lebendig gestalteten Theaterstück waren „Groß und Klein“ absolut begeistert. Vor allem die Kinder wurden durch das Stück sichtlich in den Bann gezogen und beteiligten sich immer wieder aktiv am Geschehen. In ihren kunterbunten Kostümen eiferten sie mit ganzem Körpereinsatz aufgeregt mit Kasperl, dem König, der Prinzessin, der Schlange und den vielen anderen Figuren der Handlung mit, was für eine lustig-lockere Atmosphäre sorgte.Am Ende der Aufführung gab es für den „Kasperl-Fischer“ großen Applaus aus dem Publikum. Zur Freude der bunten Faschingsgruppe war im Anschluss an das Theaterstück im Kindergarten noch ein kleines Buffet vorbereitet bei dem die Kinder mit ihren Eltern und Erzieherinnen den Vormittag gemütlich ausklingen lassen konnten.