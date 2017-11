Kommt wir wollen Laterne laufen – zündet Eure Kerzen an

Zunächst versammelten sich die Kindergartenkinder zusammen mit ihren Familien und Erzieherinnen in der Ostendorfer Kirche, wo sie freudig von Pater Norman empfangen wurden.Während des Gottesdienstes erzählten die Kindergartenkinder anhand von Fürbitten, fröhlichen Liedern und kleinen Einlagen anschaulich die Geschichte von St. Martin. Eifrig wurde zusammen mit Pater Norman über den großmütigen Soldaten St. Martin und seine gute Tat diskutiert.Am Ende des Gottesdienstes forderten die Kinder mit dem Lied „Kommt wir wollen Laterne laufen“ alle Anwesenden auf sich dem Martinszug in Richtung Kindergarten anzuschließen.Mit wunderschön leuchtenden Laternen und unter musikalischer Begleitung wanderte ein wahres Lichtermeer durch Ostendorf.Bei einem großen Martinsfeuer wurde dann aufgewärmt und gesungen. Auch für das leibliche Wohl war Bestens gesorgt. So konnten die Kinder ihr Martinsfest trotz unbeständigem Wetter genießen und gemütlich ausklingen lassen.Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände, die auch das diesjährige Martinsfest wieder zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.