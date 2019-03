Kolping-Seniorennachmittag

Meitingen : Haus St. Wolfgang |

Täglich kaufen wir ein und achten dabei oft darauf, die eigenen Bedürfnisse nicht auf Kosten anderer oder zu Lasten der Umwelt zu befriedigen. Wir konsumieren nachhaltig - oder versuchen es wenigstens. Wie viel Nachhaltigkeit kommt wirklich bei Erzeuger an?

In einem spannenden Vortrag zeigt uns Angelika Hartwig, wie wir duch unsere Kaufentscheidungen in der Lage sind, Einfluss auf mehr Gerechtigkeit und Umweltschutz zu nehmen.



Dazu wird wieder selbstgebackener Kuchen der fleißigen Kolping-Bäckerinnen gereicht.



Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich!