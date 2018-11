Jubiläumsseminar Kobukan Dimayuga in St. Pardoux L`Ortigier (Frankreich) 30.10. - 05.11.2018 mit Beteiligung des Meitinger Bushidokai

"Ein Seminar mit Familienanschluss" - so kann man die alljährlichen Seminare im Kobukan Dimayuga bezeichnen. Trotz geringer sprachlicher Barrieren fühlt sich die deutsche Gruppe stets willkommen. Dieses Jahr war als Referent für Aikido der europaweit bekannte Experte dieser Kunst, Reiner Brauhardt, Hanshi, 9. DAN, aus Siegen mit angereist und referierte an beiden Seminartagen in seiner Kunst. Angefangen von den, wie es Reiner bezeichnete, wichtigen Basisbewegungen und -techniken, führte er die Teilnehmer in die technische Vielfalt dieser Budokunst ein und überzeugte durch seine freundliche, kompetente Art.Franck Jaubert, technischer Leiter im Kobukan Dimayuga, legte im Rahmen dieses Seminares seines Prüfung zum Sandan (3. DAN) Aikido ab.Die freie Zeit genoss die deutsche Gruppe, um die schöne Gegend und historische Örtlichkeiten kennen zu lernen, wie z.b. Rocamadour, St. Cinq Lapopie und Colloges la Rouge.