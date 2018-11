Der Johannes-Chor Meitingen wird 25.



Sein Jubiläumskonzert findet statt am Samstag 24.11.2018, 19 Uhr in der Johanneskirche Meitingen.Als Gäste gratulieren: Der St.-Wolfgang-Chor Meitingen, der Gospelchor "Good News" aus Wertingen, eine Bläsergruppe des JBO Meitingen und Dietmar Langer an der Orgel.Alle Sänger, Musiker und Gäste sind zur anschließenden Feier herzlich eingeladen.