Jahreskonzert des JBO-Meitingen

Das Jugendblasorchester Meitingen lädt Sie alle auch in diesem Jahr ganz herzlich zum Jahreskonzert in die Turnhalle der Mittelschule Meitingen ein.

Am 17.11.2018 ab 19:30 Uhr wollen wir Sie wieder auf eine Reise in die Welt der Musik mitnehmen.

Kommen Sie mit uns über den großen Teich um Amerika zu entdecken, den Wilden Westen zu besuchen, die Zeit des Bürgerkriegs zu erleben und noch vieles mehr. Wir versprechen Ihnen einen ganz besonderen Abend.

Einlass ab 19:00 Uhr.

Das gesamte Orchester freut sich auf Ihr zahlreiches erscheinen.