Herbertshofer Starkbierfest 2020

Meitingen : Schützenheim Herbertshofen |

Am Samstag, den 28. März 2020 findet das traditionelle Herbertshofer Starkbierfest der Lechtalschützen zum 32. Mal statt. Verbunden mit dem Starkbierfest die die Proklamation der Schützenkönige für das Jahr 2020. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr im Schützenheim der "Lechtalschützen" in Herbertshofen (Keller Turnhalle).

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Musikanten der "SGL - Werkskapelle".

Der "Meitinger Bär" wird die verschiedenen Geschehnisse in der Marktgemeinde und den Vereinen in gewohnter Manier humoristisch vortragen.

Lassen Sie sich bei dunklem Starkbier mit deftigen bayerischen Schmankerln aus unserer Schützenheimküche verwöhnen.

Zu dieser Veranstaltung ist die gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen.

Achtung, es werden keine Platzreservierungen entgegengenommen, bitte kommen Sie rechtzeitig! Eintritt frei!