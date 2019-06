Gottesdienst mit Notker Wolf und Konzert mit Verdandi-Klaviertrio - im Kloster Thierhaupten

Wie jedes Jahr zum Namenstag des Heiligen Benedikts feiert der Freundeskreis des Klosters Thierhaupten einen besonderen sog. Benediktusgottesdienst mit anschließendem Klosterkonzert im Kapitelsaal. In der einstigen Klosterkirche, heute Pfarrkirche St. Peter und Paul zelebriert der ehemalige Abtprimas des Benediktinerordens Notker Wolf OSB am Samstag, 6. Juli um 19 Uhr den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Werner Ehnle.

Notker Wolf (Taufname: Werner) studierte Philosophie, Theologie und

Naturwissenschaften in Rom und München. 1961 trat er in die

Benedikter-Erzabtei St. Ottilien in der Nähe des Ammersees ein und

erhielt den Ordensnamen Notker. 1977 wurde er zum Erzabt von St.

Ottilien gewählt. Am 7. Oktober 2000 wurde Notker Wolf zum Abtprimas des

Benediktinerordens berufen. Er war damit Repräsentant von mehr als 800

Klöstern und Abteien auf der ganzen Welt und für 25.000 Mitglieder

verantwortlich bis ins Jahr 2016. DAneben ist Notker Wolf zudem Autor

zahlreicher geistlicher Bücher und Musiker. So tritt er auch gelegentlich als E-Gitarrist bei

der Rockband »Feedback« auf.

Klosterkonzert des Freundeskreises Kloster Thierhaupten e.V.



Anschließend an den Gottestdienst findet am Samstag, 6. Juli 2019 um 20 Uhr

Im Kapitelsaal des ehemaligen Benediktinerklosters das jährliche Klosterkonzert statt, dieses Mal mit dem Verdandi-Klaviertrio.

DAzu gehören Ilona Cudek, Violine/ Elke Funk-Hoever, Violoncello/ Mirjam v. Kirschten, Klavier.

Seit dem Jahr 2000 feiert das Verdandi Klaviertrio mit der

Kombination großer klassischer Meisterwerke, stimmungsvollen

"Schmankerln" und mitreißend feurig dargebotenen

Virtuosenstücken Erfolge.

Die Verbindung von intensiver Bühnenpräsenz, höchster

Musikalität und spielerischer Virtuosität reißt Publikum und

Kritiker regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin.

Presse: "Es gibt wenige Trio-Formationen, die eine so

ausgeprägte, besondere und persönliche Note haben und deren

Programme so unverwechselbar sind.“

Ilona Cudek ist stellvertretende Stimmführerin bei den

Münchner Philharmonikern. Sie stammt aus Polen, studierte in

München und Paris und gewann mehrere Förder- und

Wettbewerbspreise. Als Solistin und Kammermusikerin

konzertiert sie im In- und Ausland und ist Konzertmeisterin

verschiedener Orchester. Sie tritt auch mit dem Cudek-Quartett

und mit einer Zigeuner- und Tanzband auf. Auch im Jazz ist sie

zu Hause und sehr erfolgreich.

Elke Funk-Hoever, Cello, studierte u.a. in Berlin bei Wolfgang

Boettcher und an der New Yorker Juilliard School bei Zara

Nelsova und dem Juilliard String Quartet. Sowohl das Diplom

als auch das Konzertsolistenexamen legte sie mit Auszeichnung

ab. Die Ausbildung vervollständigten Meisterkurse bei Heinrich

Schiff, Natalia Gutman und André Navarra. Sie ist Preisträgerin

verschiedener Wettbewerbe und wurde als Stipendiatin u.a. des

DAAD und der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert.

Elke Funk-Hoever war u.a. Mitglied im Schleswig-Holstein

Festival-Orchester unter Bernstein und dem Jugendorchester

der Europäischen Gemeinschaft unter Haitink.

Mirjam v. Kirschten gewann den Deutschen

Musikwettbewerb und war Trägerin des Bayerischen

Hochbegabtenstipendiums und des Richard-WagnerStipendiums. Als passionierte Kammermusikerin gründete sie

im Jahr 2000 mit Ilona Cudek und Elke Funk-Hoever von den

Münchner Philharmonikern das Verdandi-Trio. Darüber hinaus

zählen viele Mitglieder der großen deutschen Sinfonie- und

Opernorchester zu ihren Kammermusikpartnern.

Auftritte führten sie zu zahlreichen Orten im In-und

Ausland, Festivals (z.B. Schleswig-Holstein, Schwetzingen,

Prussia Cove), nach Israel und in die USA. Seit einigen Jahren

erweiterte sie ihre Konzerttätigkeit um regelmäßige

Kooperation mit verschiedenen namhaften Chören, u.a. unter

Leitung von Thomas Gropper.

Mirjam v. Kirschten absolvierte ihr Studium in Nürnberg,

München und Bloomington/USA, u.a. bei Leonard Hokanson,

Evelyn Brancart, Gabriel Rosenberg und Gitti Pirner.

Alle drei Musikerinnen treten sowohl als Solistinnen mit

verschiedenen Orchestern als auch in kammermusikalischen

Besetzungen im In- und Ausland auf und wurden für

Rundfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen engagiert. Soeben

erschien ihre neue CD im Label Raccanto: www.raccanto.de

Karten: 12 Euro Erwachsene/5 Euro ermäßigt/ Kinder frei.

Vorverkauf bei Marktgemeinde Thierhaupten



Veranstalter: Freundeskreis Kloster Thierhaupten e. V.

Klosterberg 8

86672 Thierhaupten

www.kloster-thierhaupten.de