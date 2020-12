Gleich zwei mal eine volle Kinderkirche am Nikolaustag

Mit vielen Lichtern geschmückt zogen dann am 06.12.20 die kleinen und großen Gäste zu stimmungsvoller Klaviermusik in die Kirche ein. Es gab die Nikolausgeschichte zu hören und natürlich durfte auch „Lasst uns froh und munter sein“ nicht fehlen.Als Höhepunkt kam am Ende noch der Nikolaus, um 15 Uhr sogar mit seinem Krampus! Er hatte für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei. Ehrfürchtig nahmen es die Kinder entgegen. Und dank Corona gab es dabei auch kein Gedrängel. Jede Familie wurde einzeln vom Nikolaus beschenkt.Und wie Nikolaus sich um die Bedürftigen gekümmert hat, konnten auch die Besucher der Kinderkirche am Ende durch eine kleine Spende anderen Menschen mit schwierigeren Lebensbedingungen helfen. Es kamen dabei insgesamt 200€ zusammen, die das Team der Kinderkirche an den Dachskinder e.V. spendet. Eine Organisation in Schwaben, die Familien mit Kindern mit Behinderungen unterstützt.Es war eine rundherum schöne Veranstaltung für die kleinen und großen Gäste der Kirche St. Wolfgang!