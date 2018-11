Geri der Klostertaler kommt nach Meitingen

Meitingen : Gemeindehalle Meitingen |

Unter dem Motto „Après-Ski Party“ holt der TSV 1960 Herbertshofen eines der größten Multitalente der Musikbranche nach Meitingen. Am 19. Januar 2019 um 19 Uhr gastiert Geri, der Klostertaler in der Gemeindehalle. Als Sänger, Songwriter und Entertainer feiert Geri im Jahr 2018 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. 17 Jahre lang war er als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“ und auf den großen Bühnen der Volksmusik zuhause. Im Rahmen der Veranstaltung werden Lose mit Preisen im Gesamtwert von über 1500 € verkauft. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kinderkrebsstation am Klinikum Augsburg. Weitere Infos und Tickets unter geri-meitingen@t-online.de und beim TUI Reisecenter Meitingen.