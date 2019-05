Anzeige

Gelungene Maifeier in Meitingen

Nach dem Ausfall der letztjährigen Maifeier hatten sich in diesem Jahr 14 Meitinger Vereine zusammengeschlossen, um die alte Tradition dieses Festes in Meitingen aufrecht zu erhalten. Nach etwas unsicheren Wetterprognosen konnte die Maifeier dann doch wie geplant im Freien stattfinden.

Bei dieser Feier wurde für jeden etwas geboten. Es wurde sowohl an die kleinen, als auch an die großen Gäste gedacht.

Mit dem traditionellen Tanz der Kindergartenkinder um den Maibaum wurde der erste Teil der Feier eröffnet. Anschließend kamen die jungen Besucher beim Spielenachmittag mit Kinderschminken und einem Erlebnisparcours voll auf ihre Kosten. Ihre Eltern konnten sich währenddessen bei Kaffee und Kuchen zu einem Plausch zusammensetzen und den musikalischen Klängen des Jugendorchesters des JBO Meitingen lauschen.

Zu Beginn des zweiten Teils brachte der Frauensingkreis moderne Weisen zu Gehör und der Männergesangsverein Liederkranz trug bekannte Frühlingslieder vor. Zum Abschluss überraschten beide Chöre mit einem gemeinsamen Lied. Danach führten die Kinder des Montessori-Kinderhauses ihren Tanz um den Maibaum vor. Damit war dann auch die traditionelle Maibaumfeier eröffnet.

In Gemeinschaftsarbeit sorgten die verschiedenen Vereine für das leibliche Wohl der großen Zuschauerzahl.

Musikalisch unterhalten wurden die Gäste sowohl vom Blasorchester des JBO Meitingen, als auch von der SGL-Kapelle.

Den kühlen Temperaturen trotzend, blieben viele Zuhörer bis zum Schluss dieser mehr als gelungenen Veranstaltung.



Die 14 Meitinger Vereine wollen sich herzlich bei den vielen Gästen für ihren Besuch bedanken und wünschen allen einen guten Wonnemonat Mai.



Diese Maifeier wurde durch die Zusammenarbeit folgender Vereine ermöglicht (alphabetische Reihenfolge):



Frauensingkreis Meitingen, Freiwillige Feuerwehr Meitingen, Jugendblasorchester (JBO) Meitingen, Jugendrotkreuz Meitingen, Kita Meitingen und dessen Elternbeirat, Kolpingsfamilie Meitingen, Männergesangsverein Liederkranz Meitingen, Montessori Kinderhaus Meitingen und dessen Elternbeirat, SGL-Kapelle Meitingen, Siedlergemeinschaft Meitingen, Soldatenkameradschaft (SK) 1872, Sportkegelverein Meitingen, Tennisclub (tcm) Meitingen, TSV Meitingen.

