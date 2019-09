Französische Küche beim Meitinger Ferienprogramm

Meitingen : Mittelschule |

Das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges hat auch in diesem Jahr an zwei Tagen im Rahmen des Meitinger Ferienprogramms zum "Französisch Kochen" aufgerufen. Über 30 Kinder haben mit großer Begeisterung am französischen Kochkurs teilgenommen.

Die Spannung bei allen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren ist groß: was wird denn gekocht und wie wird es schmecken??? Bei der Begrüßung auf deutsch und französisch löst sich dann das Rätsel, in diesem Jahr stand eine Kartoffel-Quiche auf dem Programm, als Nachspeise Schokotörtchen mit flüssigem Kern.Und dann gings los - jeweils 5 Helfer aus dem Partnerschaftskomitee standen an den beiden Vormittagen mit Rat und Tat den Nachwuchsköchen zur Seite und hatten ein Auge darauf, dass alle Zutaten in den jeweiligen Mengen in den Topf kamen, keine Finger beim Schneiden im Weg waren und beim Hantieren mit den heißen Töpfen und Öfen und auch beim Abspülen keine böse Überraschung passiert.Gegen 12 Uhr war dann das Hauptgericht, die Kartoffel-Quiche fertig, feiner Duft zog durch die Schulküche der Mittelschule, die dankenswerter Weise jedes Jahr für das Ferienprogramm genutzt werden darf. "Bon appétit!" hieß es nun beim gemeinsamen Essen und viele Kinder genossen zum ersten Mal eine echte Quiche. Den allermeisten hat es sehr gut geschmeckt und so blieben kaum Reste übrig, die zum Probieren mit nach Hause genommen werden konnten.Während des Essens buken die Schokotörtchen, die sich zum wirklichen Highlight des Tages herausstellten! Die strahlenden Augen und oftmals schoko-verzierten Gesichter liesen keinen Zweifel offen: das war eine wirklich gelungene Nachspeise!Zum Glück waren die Portionen so reichlich, dass jeder noch einen Nachtisch mit nach Hause nehmen durfte, genauso wie die Rezepte."Klar wird daheim nachgekocht, das mach ich jedes Jahr so!" erzählte uns ein Mädchen, das bereits zum 4. Mal unser Ferienprogramm besucht hat. "Und nächstes Jahr komm ich wieder!"Wir freuen uns schon auf das Ferienprogramm 2020!