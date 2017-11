Fotoausstellung – UNGESCHMINKT

Meitingen : Rathausplatz |

Vernissage im Rathaus Meitingen





In dem Ausstellungsprojekt UNGESCHMINKT portraitiert die Fotografin Annabell Fiebiger Frauen, die auf einfache und würdevolle Art ihre Persönlichkeit zeigen. Für die Künstlerin spielt es keine Rolle, woher die Frauen kommen, ob sie hell oder dunkel, jung oder alt, dick oder dünn sind. In den Schwarz-Weiß-Bildern soll vermittelt werden, welche Wertschätzung jede Frau für sich selbst hat.Das Hauptaugenmerk liegt nicht auf einem einzelnen Bild, sondern in der Serie. Verschiedene Stimmungslagen der Frauen werden erfasst.Dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Augsburg, Mathilde Weirather. Als Veranstalterin stellt sie die Ausstellung in Meitingen erstmals der Öffentlichkeit vor.Die Fotografin Annabell Fiebiger und die portraitierten Frauen werden anwesend sein.Weitere Informationen: Mathilde Weirather, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Augsburg, E-Mail: Mathilde.Weirather@lra-a.bayern.de ,Telefon: 0821/3102-2210.