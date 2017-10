Erlinger Verlag wird mit dem BuCon Ehrenpreis 2017 ausgezeichnet

zwölfjähriges Engagement als eine der Säulen der deutschsprachigen Phantasik.Überreicht wurde der Preis vom Autor Tom Daut, welcher in seiner Laudatio sein erstes Treffen mit Torsten Low auf den Iserlohner Fantasy Tagen schilderte. Er bezeichnete den Verleger als seinen "literarischen Vater" und die Familie Low als "die Kelly-Family der Literaturszene".Diesen Preis erhielten bislang ausschließlich namhafte Bestseller-Autoren der Phantastik, wie Tom Finn (2014), Bernhard Hennen (2015) und Markus Heitz (2016). Nun kann sich Low als erster Verleger in diese illustre Riege einreihen.Am selben Abend wurde auch der österreichische Autor Herbert W. Franke mit den BuCon Ehrenpreis 2017 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Neunzigjährige gilt als einer der bedeutendsten lebenden deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren. Sein Laudator war der Preisträger des Vorjahres, Thomas Le Blanc. Der Preis für das Lebenswerk wurde somit das dritte Mal verliehen - 2015 an Wolfgang Hohlbein für seine Romane, die die Phantastik-Szene so sehr bereichert haben, 2016 an Thomas Le Blanc für den Aufbau der phantastischen Bibliothek Wetzlar und nun an Herbert W. Franke für seine Verdienste um die Phantastik.