Engerlgruß und Krippenausstellung in Thierhaupten

„Kleine Krippen aus aller Welt“

Eine Krippenausstellung des Freundeskreises Kloster Thierhaupten.

Wie in den vergangenen Jahren stellt der Freundeskreis Kloster Thierhaupten auch heuer Weihnachtskrippen im Refektorium des Klosters aus. Gezeigt wird unter dem Motto „Kleine Krippen aus aller Welt“ eine Auswahl verschiedener Miniatur- und Kleinkrippen, die der Sammlung Reiter entstammen. Auch Leihgaben von Thierhauptener Krippensammlern sind dabei zu besichtigen.Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Engerlmarktes am ersten und zweiten Adventswochenende (30.11 und 01.12. und 07./08.12.2019) besucht werden.Öffnungszeiten:Während des Engerlmarktes am 1. und 2. Advent 2019Samstags von 15-19 UhrSonntags von 12-19 UhrEintritt: 2 Euro, Kinder freiAuf Wunsch können Gruppen einen Termin zur Besichtigung auch außerhalb des Engerlmarktes bis zum 6. Januar 2019 (Hl. Drei König) vereinbaren.Kontakt: 08271-3418 oder unter www.kloster-thierhaupten.de

Schon seit 10 Jahren kommen die Engel

Der Freundeskreis Kloster Thierhaupten e.V. präsentiert dieses Jahr zum 10. Mal den „Thierhauptener Engerlgruß“ während des Engerlmarktes, am 1. und 2. Adventswochenende jeweils um 18 Uhr im Klosterhof. Auch heuer wieder steht neben jedem großen auch ein kleines Engerl an der Seite. „So bereiten wir unseren künftigen Nachwuchs vor “, sagt Nathalie Herb, die als „Engerl-Mama“ den „Engerlgruaß“ von den Fenstern des Konventgebäudes herunter aufsagen wird.



Wunschzettel fürs Christkind

Immer nach dem Engerlgruß von 18.30 bis 19.00 Uhr können die kleinen Besucher ins „Engelbüro“ in der ehemaligen Klosterküche im EG kommen, um dort ihren Wunschzettel fürs Christkind gemeinsam mit den Engeln anzufertigen und in den Engelsbriefkasten einzuwerfen.