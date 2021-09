Endlich mal wieder Kinderkirche!

Am Ende des Kindergottesdienstes kam noch Herr Pfarrer Krammer dazu und segnete alle Besucher. Auch die mitgebrachten und geschmückten Fahrzeuge wie Kinderwägen, Roller, Bobbycars, Dreiräder, Fahrräder und Laufräder wurden gesegnet. Am Ende bekamen alle Gäste noch gesegnete Christopherus-Aufkleber für ihre Fahrzeuge geschenkt. Der Schutzpatron der Reisenden soll zukünftig alle Kleinen und Großen vor Gefahren schützen.Vielen Dank an Herrn Pfarrer Krammer, der den Kindergottesdienst so schön abgeschlossen hat!Im Spendenkörbchen kamen 100,60 € zusammen, die das Kinderkirchen-Team an die Flutopfer spendet. Vielen Dank an alle für die Spenden und fürs Kommen und Mitfeiern!!