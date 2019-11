Meitingen : Bürgersaal Meitingen |

Die Frauenunion Meitingen lädt Sie herzlich ein zu einem Abend, der die Lachmuskeln trainiert und der Seele gut tut.

GLÜCK g’habt! – Heinrich Del Core

kommt nach Meitingen in den Bürgersaal am Donnerstag, 13.02.2020 Beginn: 19:30 – Einlass: 19:00

Kartenverkauf ab 11. November 2019

• bei Tui Reisecenter, Via Claudia, Meitingen

• bei Renates Truhe, Schloßstraße, Meitingen

Ticketpreis: 22 Euro – freie Platzwahl