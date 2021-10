Meitingen : Haus St. Wolfgang |

Einladung zum Bücherflohmarkt am Sonntag, 31. Oktober2021 von 8 - 17 Uhr im Haus

St. Wolfgang in Meitingen.

Kinderbücher, Sachbücher, Koch- und Bastelbücher, Romane, Raritäten und vieles mehr warten auf Sie.



Annahme Ihrer gut erhaltenen Bücher ausschließlich am Freitag, 29. Oktober

von 15 - 18 Uhr ebenfalls im Haus St. Wolfgang.