Adventsfenster in Meitingen freuen sich auf Besucher

Nachdem heuer aus den aufgrund von Corona die Kinder- und Familiengottesdienste im gewohnten Rahmen leider ausfallen müssen, hat sich die Pfarreiengemeinschaft Meitingen ein neues Projekt für Kinder und deren Familien einfallen lassen.



Mit Hilfe von Einzelpersonen, Familien, Geschäften und einigen Gremien der Pfarrei wird täglich vom 1. bis zum 24. Dezember in der näheren Umgebung der Wolfgangskirche an verschiedenen Geschäften ein „Adventsfenster“ erleuchtet, das bis nach den Weihnachtsfeiertagen besichtigt werden kann.



Alle sind herzlich eingeladen bei einem Spaziergang an den Fenstern vorbeizuschauen.



Eine Liste, wo die einzelnen Fenster zu finden sind, liegt ab dem 1. Advent in der Wolfgangskirche aus und hängt im Veröffentlichungsfenster des Pfarrbüros.



Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Spaß, schöne Impressionen und eine besinnliche Adventszeit.

