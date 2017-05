200 Jahre Schule am Klosterberg in Thierhaupten

Exkursion am Jubiläumstag, 15. Juni 2017, um 15 Uhr (Fronleichnam) mit Fritz Hölzl, Treffpunkt: Alte Schule – heute Gemeindebücherei.



In den Jahren 1816/17 ließ der ehemalige Abt Edmund Schmid am Klosterberg ein neues, größeres Schulhaus bauen. Karl Dietrich, der damalige Besitzer des Klostergutes (nach der Säkularisation) hatte am nordwestlichen Teil des Klostergartens den Bauplatz unentgeltlich abgetreten. Abt Edmund Schmid, die vier in Thierhaupten verbliebenen Mönche sowie Gutsbesitzer Karl Dietrich kamen für die Baukosten auf. Am 15. Juni 1817 übergaben sie das Schulhaus durch „Schankungsurkunde“ an die Gemeinde Thierhaupten.



Abt Edmund und Karl Dietrich – Thierhaupten hat ihnen viel zu verdanken. Die Original-„Schankungsurkunde“, Grabstätten und Gedenktafeln ebenso wie die Äbtegalerie im Kapitelsaal des Klosters erzählen ihre Geschichte. Alle Interessierten sind herzlich zu einer heimatgeschichtlichen Exkursion in Alte Schule, Kirche und Kloster eingeladen.



www. kloster-thierhaupten.de