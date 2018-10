Orgelkonzert und Erntedank

gab es ein besonderes musikalisches Erlebnis: Ein Orgelkonzert, um an die feierliche Weihe vor zehn Jahren zu erinnern. Organist Christoph Stiglmeir bot einen Klang-Genuss der Extraklasse und nahm mit einem abwechslungsreichen Programm das Publikum mit auf eine Reise durch die Welt der Musik.Zwischen den Orgelstücken gab es auch Ensemble-Musik und Gesang, ebenfalls unter der Leitung von Christoph Stiglmeir. Neben den zahlreichen Besuchern konnte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Pröll auch Pfarrer Norman D’Souza, Kaplan Sanoj Joy Mundaplakkel und den "Baumeister" der Orgel Robert Wech begrüßen. Das Publikum lohnte den Künstlern ihre musikalische Leistung mit einem kräftigen Applaus und ließ diese das Konzert nicht ohne Zugaben beenden.Amwurde inein Familiengottesdienst gefeiert. Viele Kinder waren an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt, trugen Texte vor, brachten den Dank für das tägliche Brot sehr anschaulich in kurzen Gebeten zum Ausdruck und machten sich zur Einführung der Predigt in kleinen schauspielerischen Szenen Gedanken über das "Danke-Sagen".Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes mit kindgerechten Liedern übernahmen die "Music Georgies". Pfarrer Norman D’Souza und Diakon Michael Ey konnten sich über viele Gottesdienstbesucher freuen und bedankten sich bei allen, die zur Gestaltung des feierlichen Erntedankgottesdienstes beigetragen haben und beim Familiengottesdienst-Team, das die Kinder so gut auf diesen Tag vorbereitet hat.