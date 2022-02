Die Pfarreiengemeinschaft Meitingen und die ev. Johannesgemeinde Meitingen laden herzlich ein zum

Ökum. Gebet um Frieden

am Dienstag, 1.3.2022 um 19:00 Uhr in der St.-Wolfgangskirche in Meitingen





Gemeinsam möchten wir um Frieden in der Welt - ganz besonders aber um Frieden in der Ukraine - beten und damit ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen.(die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten)