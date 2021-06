Gaststätte Huckerwirt unterstützt das Projekt "Wünschewagen"

Ein Schicksalsschlag im Freundeskreis der Fam. Seiler der Gaststätte "Huckerwirt" in Biberbach hatte diese Aktion ausgelöst. Das ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt "Wünschewagen" erfüllt nämlich schwerstkranken Menschen letzte Reisewünsche.Die Reise unseres Freundes ging übrigens in den Tierpark Hellabrunn in München. Dort wurden wir herzlich empfangen und erhielten noch einen Exclusivvortrag in der Vogelvoliere. Nach ein paar Stunden Aufenthalt und bei einer leckeren Brotzeit und Eis traten wir wieder die Heimreise an.Herzlichen Dank nochmal an das tolle "Wünschewagen-Team" und die Organisation.Ihr wart wirklich KLASSE!!