Ein bisserl was Anderes

Ein Gschaftlhuber und ein Hinterwäldler

treffen sich. Sagt der Eine: „Gefällt er,

mein Anzug und meine Krawatte? Es ist

doch so, dass man nur zu was kommt,

wenn man Anzug und Krawatte trägt.“

Sagt der Andre: „Naja, die Biene summt

um mich herum und schert sich nicht darum. Es regt

sich keiner deswegen auf, dass ich

mir kein Anzug kauf.“ Sagt der eine:



„Aber`n Smartphone hast du doch?

Und einen Kaffeeautomat?

Der Andre spricht: „Du, weder noch.

Ich geb dir einen Rat.

Am Ende hast du Diabetes,

Herzinfarkt und Schlaganfall.

Langsamer ist`s besser.“ „Red es

dir nur ein; du bist ein Krankheitsfall“,

sagt da der Andere und fliegt mitsamt

dem Koffer in seim Flugtaxi davon.



Doch nach ein paar Wochen schon

kommt er wieder auf das Land

und beschwert sich: „Traurig bin ich

und erschöpft. Ich will nicht mehr

und hab Burnout, Schizophrenie,

fast bin ich ein Genie.

Und weißt du, dieses Geld...

Weißt du, was damit is`?

Ein Mann, der sich für besser hält

als ich, hat`s mir genommen. Ich glaub,

ich hab die „Gschaftlhuberitis“.“



Der Hinterwäldler lacht ein wenig

und sagt: „Naja, ein König

bist du nicht geworden, nur zum Schein.

Du musst dich nicht länger plagen,

du hast Glück. Ich muss dir sagen,

der Scheinkönig ist ja mein Freund.“

Danach muss der Anzugträger

wieder von dahinnen gehen

und ist ein bisschen klüger.



Gott sei`s gelobt, dass dieser andre

Hinterwäldler ihn verstehen

kann, und den Regeln folgt.

Und verzichtet auf Erfolg...

