90. Geburtstag in Herbertshofen

Oberbürgermeister von Augsburg Dr. Kurt Gribl gratuliert Jubilarin Helga Gebauer aus Herbertshofen



Schon am Mittwoch den 09.10.19 kamen die örtlichen Persönlichkeiten, wie 2. Bürgermeister von Meitingen Werner Grimm, der Pfarrer der evangelischen Johannesgemeinde Meitingen Stefan Pickart und Vorstände verschiedener Organisationen zum Gratulieren zu Frau Gebauer nachhause.Am Samstag feierte Frau Gebauer nun mit Ihrer Familie in einer Gaststätte bei Augsburg. Plötzlich traute sie Ihren Augen nicht - Der Oberbürgemeister der Stadt Augsburg kam aus einem Nebenzimmer und gratulierte Frau Gebauer. Als er sie sah, fragte er sie nochmals nach dem Alter. Er hat dann scherzhalber gesagt, dass er um Amtshilfe in Meitingen ersuchen wird um das "echte Geburtsdatum" zu erfahren, da Frau Gebauer als 70erin durchkäme.Diesen Geburtstag wird Frau Gebauer wohl nie vergessen.Text: Gerhard Hackenbuchner