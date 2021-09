Westendorf: Kein Theater im Jubiläumsjahr – Jahreshauptversammlung der Heimatbühne mit Ehrungen

Endlich war es soweit! Nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern im August, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Heimatbühne Westendorf statt. Eine überaus wichtige Versammlung, denn die Heimatbühne feiert im Jahr 2021 ihr 50-jähriges Bestehen. Eine aktive und erfolgreiche Zeit des Theaterspiels und Vereinslebens.

Für 25 Jahre wurden mit Ehrenurkunde und silberner Ehrennadel ausgezeichnet: Cartaggine Bruno, Pfeiffer Barbara, Sieber Herbert, Wiedemann Hardy.

Für 40 Jahre wurde mit Ehrenurkunde und goldener Ehrennadel ausgezeichnet: Claudia Wagner.

Für 50 Jahre wurden mit Ehrenurkunde ausgezeichnet die Gründungsmitglieder: Strauß Xaver, Zimmermann Karola, Link Annemarie, Leichtle Benno, Rochna Hildegard, Rochna Udo, Karl Franz, Bielohlahwek Richard.

Für 50 Jahre (eingetreten im Gründungsjahr) wurden mit Ehrenurkunde ausgezeichnet: Heimbach Gerlinde, Ziesenböck Helmut.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken durch die Vorsitzende Claudia Wagner, sprach sie über die Planungen fürs Jubiläumsjahr, die aber aus bekanntem Grund nicht umgesetzt werden konnten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und man wolle, sobald dies möglich ist, den Festakt fürs Jubiläum nachholen.Claudia Wagner berichtete über das abgelaufene, sehr ruhige Vereinsjahr. Die Absage der Theatersaison 2020/21 der Heimatbühne stand dabei im Mittelpunkt. Kein Theater zur Weihnachts- und Neujahrszeit im Saalbau Schmidbaur? Wie gut war die ruhige Zeit für die Theaterleute und das Publikum? Alle Akteure und Beteiligten wissen, dass eine Theatersaison sehr arbeitsreich und intensiv ist – und die Heimatbühne Westendorf ist zurecht stolz darauf, dass sie über viele Jahre mit Freude und Erfolg die verschiedensten Theaterstücke einstudiert haben. Denn die Zeit, die sie sich nehmen, ist Zeit, die ihnen etwas gibt, so die Vorsitzende.Wagner erinnerte an das Dorfplatzflimmern im Juli letzten Jahres. Auch an die Wallfahrt nach Maria Elend, die im Juli 2021 stattfinden konnte. Außerdem wies sie auf die neuen Vereins-Info-Kästen bei der Gemeinde in Westendorf hin. Dort gibt es aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Vereins.Zum Schluß ihres Berichtes bedankte sich die Vereinschefin bei ihrer Vorstandschaft für den Zusammenhalt im abgelaufenen Vereinsjahr und apellierte an die Vereinsmitglieder, weiterhin zusammenzustehen und die Heimatbühne – auch in schwierigen Zeiten – am Leben zu erhalten.Kassiererin Susanne Sieber berichtete über den Finanzstatus des Vereins. Kassenprüfer Peter Heinrich bestätigte eine korrekte Führung der Kasse. Die Entlastung der Kassiererin und der Vorstandschaft wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.Im Jubiläumsjahr gab es auch Ehrungen vom Verband Bayerischer Amateurtheater und dem Bund Deutscher Amateurtheater:Die Ehrungen wurden vom 2. Vorstand, Martin Schmid, zusammen mit Claudia Wagner durchgeführt.Helmut Ziesenböck wurde aufgrund seiner jahrzehntelangen treuen Dienste hinter der Bühne, besonders zur Theaterzeit, zum Ehrenmitglied ernannt. Annemarie Link und Elisabeth Eberle wurden von der Vorstandschaft mit einem kleinen Geschenk der Anerkennung in den Ruhestand verabschiedet. Die Vorstände dankten den Schwestern für den jahrelangen, unermüdlichen Einsatz an der Theaterkasse.Beim Punkt „Wünsche und Anträge“ ging es natürlich um die Frage, ob in diesem Jahr bei der Heimatbühne Westendorf Theater gespielt wird.Der 2. Vorsitzende und Regisseur, Martin Schmid, erörterte die Situation und machte keine Hoffnung auf ein Theater in der Saison 2021/22. Aufgrund der vorgeschriebenen Corona-Regeln ist dies nicht möglich. Sollte sich jedoch eine Änderung ergeben, werde man natürlich reagieren. Aktuelle Infos findet man immer auf der homepage unter www.heimat-buehne.de oder im Vereinsschaukasten. Anschließend Danach beendete Claudia Wagner die Versammlung. Mit einer gemeinsamen Brotzeit ließ man den Abend ausklingen.