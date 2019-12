Weihnachtsgeschenk für Kindergarten in Sri Lanka

Das Kinderhilfswerksunter der Leitung vonund Mönch Sadu, freuten sich über die Hilfsaktion des „Kindergarten Biberbach“ und eine Spendenübergabe von 410,00 €, für die Kindergartenkinder in Sri Lanka. E. Süß freut sich über die lange nachhaltige Partnerschaft über Kontinente hinweg. Kinder sind auf der ganzen Welt gleich. Nur ein bisschen dunklere Haut haben die Kleinen, erklärt sie den Kindern in Biberbach, die neugierig im Kreis auf ihren Stühlchen sitzen.und die stellv. Leiterin Brigitte Kessinger übergaben den Erlös aus der Flohmarkt-Aktion. Dinge die nicht mehr benötigt werden, wurden gesammelt und veräußert.wird sich freuen, ein paar besondere Wünsche für den Kindergarten erwerben zu können. Vieles hat sie von Deutschland übernommen. So gibt es regelmäßig ein gesundes Frühstück für die Kinder. Sie lernen mit Geld umzugehen und sie tanzen gerne, wobei es in Sri Lanka ein anderes und intensiveres Rythmusgefühl gibt.Viele Anregungen aus der Kita in Biberbach haben im Alltag des Kindergarten in Sri Lanka Einzug gefunden. Auch die Eltern helfen regelmäßig mit, sie bauen Spielhäuser im Schatten zum Spielen. Sie veranstalten Gemüse- und Obstmärkte. Sie sind auch sonst gerne hilfsbereit und wie in Deutschland stolz auf ihre Kinder.Zum Abschied sangen die Kinder mit Ulrike Kramer an der Gitarre „Das Licht einer Kerze“ und besonders begeistert und lautstark - „Wir sind Sonnenkinder“ Ja wir sind einmalig, einfach genial!! - Wenn dies keine Parallele zu den Kindern in der Sonne in Sri Lanka ist.