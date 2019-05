Tag der offenen Tür der SGL-Kapelle

Meitingen : Forum der SGL Carbon |

Am Sonntag, 2. Juni 2019 um 14:30 Uhr, laden wir alle interessierten Kinder und Jugendliche ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ins Forum der Firma SGL ein.

Wir stellen an diesem Nachmittag unser Ausbildungskonzept beginnend mit der Musikalischen Früherziehung über die Flötenmäuse bis hin zum Instrumental-Einzelunterricht und dem Vororchester sowie der Jugendkapelle vor.

Diese Gruppen geben auch zu Gehör, was sie im laufenden Schuljahr alles gelernt haben.

Im Anschluss daran können sich alle Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken und die Kinder dürfen die Instrumente ausprobieren. Die Ausbilder sowie die Vorstandschaft stehen für alle Fragen rund ums Instrument und den Verein gerne zur Verfügung.

Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden für die Jugendarbeit verwendet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!