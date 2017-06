Das Staudenfest findet, wie jedes Jahr, am ersten Juliwochenende im Naturfreundehaus "Vinzenz-Behr-Hütte" bei Herbertshofen statt.



Schön gelegen, zwischen Lech und dem Lechkanal bei Speis und Trank, Kaffee und Kuchen.



Dieses Jahr beginnt es am

Samstag, 1. Juli 2017 ab ca. 18:00 Uhr und geht mit dem Hauptteil am

Sonntag 2. Juli 2017 ab 10 Uhr weiter.

Zum Frühschoppen am Sonntag bei Weißwurst, Brezen und Fassbier spielt

Robert Kraus



Ab Mittag gibt es Gegrilltes, Rollbraten, Steckerlfisch, Kaffee und Kuchen.

Nachmittags können die kleinen Besucher basteln und sich schminken lassen.