Sortierter Flohmarkt des Montessori Förderverein Meitingen e.V. in Meitingen

Endlich wieder vor Ort stöbern: Sortierter Flohmarkt in Meitingen

Nach einer langen coronabedingten Pause geht es wieder los – der Montessori-Förderverein Meitingen e.V. organisiert am, einen sortierten Flohmarkt.Die Ehrenamtlichen verkaufen in Kommission Spielzeug, Bücher, Kinderwägen, Fahrzeuge, Autositze, Sportartikel, Fahrräder, Ski- und Rodelausrüstung, aber auch Trachten- und Festmode sowie Faschingskostüme und vieles mehr.Wer etwas anbieten möchte, kann sich per Mail über flohmarkt@montessori-meitingen.de oder persönlich im Eingangsbereich des Montessori-Kinderhauses, Hauptstraße 33 in Meitingen, jeweils von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und von 12:30 Uhr bis 15 Uhr das Anmeldeformular abholen. Die Waren werden am Vortag gesammelt.Am Samstag können Interessierte dann, durch das Angebot stöbern. Ob Kleidung für die kalte Jahreszeit oder Spiele für lange Winternachmittage – Familien können hier einige Schnäppchen machen.Für alle Besucherinnen und Besucher des Flohmarkts gilt die, es gibt einen Mittagsimbiss und ein Kuchenbuffet, auch zum Mitnehmen.Bei Fragen steht Nicole Drymala unter der Telefonnummer 0151-15182405 bereit.