Sommerfest mit Plakatflohmarkt vor und im Cineplex Meitingen

Meitingen : Cineplex |

Das Kino feiert den Start der Sommerferien mit Euch - und zwar richtig!!!



Am Samstag, den 28.07.18 lädt das Cineplex Meitingen von 10-17 Uhr zu einem ganz besonderen Sommerfest mit Plakatflohmarkt. Das Kino macht den Parkplatz zum Kinderparadies; mit einer Hüpfburg, Leitergolf und Dosenwerfen von der AOK Bayern und einer Fußball Torwand vom Boulder & Soccer Center Gersthofen. Für ein paar Sporteinheiten sorgt das Clever Fit Langweid. Zudem wird das Glücksrad mit genialen Kino Gewinnen aufgebaut sein. Zur Abkühlung gibt es tolle Sommercocktails zum Spezialpreis. Der gelbe Kinderfilmstar Minion kommt zum Kuscheln und Fotografieren vorbei und noch vieles mehr. Außerdem gibt es im Kino die Möglichkeit, sich Kinoplakate zu ergattern. Für Filmfans sowie Neugierige oder auch Feriengenießer gibt es gegen eine kleine Spende original Kinoplakate. Natürlich nur solange der Vorrat reicht. Der Erlös geht dann an unterschiedliche Einrichtung aus Meitingen wie z.B. die Tafel. Zusätzlich wird die erste Vorstellungsrunde für 5€ angeboten und der Indoorspielplatz darf bis 15 Uhr kostenlos genutzt werden. Eine spitzen Gelegenheit um sich „Hotel Transsilvanien 3“ anzusehen… So können die Ferien beginnen!



Hier nochmal die Eckdaten:

WO: CINEPLEX MEITINGEN – DONAUWÖRTHERSTR. 53 – 86405 MEITINGEN

WAS: SOMMERFEST MIT PLAKATFLOHMARKT

WANN: SAMSTAG, DEN 28.07.18 SOMMERFEST VON 10-17 UHR PLAKATFLOHMARKT VON 10-15 UHR