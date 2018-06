Sommerfest Hort Meitingen

Meitingen : Hort Meitingen |

„Kinder dieser Welt“

So hieß das diesjährige Rahmenthema, mit dem sich die Hortkinder in den wöchentlichen Gruppenstunden nach Mittagessen und Schularbeiten beschäftigten.Unter diesem Motto fand am Samstag den 23.6. das Sommerfest des Hort Meitingen statt.Nach einer kurzen Begrüßung durch die Leiterin Frau Kapfer, präsentierten die Hortkinder ein buntes Programm mit Gesang, Tänzen und Trommelrhythmen. Hierzu gehörten u.a. neben einer afrikanischen Trommelbegrüßung „Funga Alafiadem australischen Kinderlied „Kookaberry“ auch ein indianischer Feuertanz und der 3-sprachig gesungene Kanon „Bruder Jakob“.Zwischen den musikalischen und tänzerischen Einlagen stellten die einzelnen Hortgruppen die Ergebnisse Ihrer Gruppenstunden zu dem Jahresthema „Kinder dieser Welt“ vor. Diese umfassten die Bereiche:Nach dem offiziellen Programmteil des Sommerfestes sorgten noch verschiedene Angebote wie Bastelstationen, Trommelworkshop, Märchenzelt, ein „Kinder-massieren-Eltern-Studio“ und ein Spielzeugflohmarkt für Unterhaltung. Um das kulinarische Wohl der Gäste kümmerte sich der Elternbeirat. Mit Getränken, Kaffee, Kuchen und Fingerfood wurden die Festbesucher bestens versorgt.…..und natürlich auch an alle weiteren fleißigen Helferhände!