Sie verhelfen Campern zu mehr Unabhängigkeit

Thomas Hirn, den Chef der Alkoto GmbH, und Thomas Liepert von der gleichnamigen GmbH, eint ihr Vorname, ihr Unternehmertum und ihre Anschrift. Denn die beiden Chefs sind quasi Nachbarn im Gewerbering in Ellgau. Ob es nun die räumliche Nähe oder die bisher gute Zusammenarbeit war, weiß keiner der beiden Unternehmer mehr so genau, doch unterm Strich profitieren sie nun beide – von dieser gemeinsamen Aktion ...

Quasi „unter Nachbarn“ kamen Thomas Hirn und Thomas Liepert ins Gespräch über die Werbeaktion, die Alkoto in nur wenigen Tagen starten möchte. Die Idee: Im Herbst gibt es auf Powerbanks mit individueller Lasergravur aus dem Hause Alkoto satte Rabatte. Drei Powerbank-Modelle hat der Unternehmer ausgewählt, die für vier, sechs und 30 Euro anstatt für sechs, zehn und 50 Euro erst unter den Faserlaser und dann über den Ladentisch gehen sollen. Das Besondere daran ist jedoch nicht nur der Rabatt auf die praktischen Stromspender für Smartphones und Co. sondern auch die hochprofessionelle Galvo-Laser-Technik , die das Werbemittel vor allem für Firmen interessant macht.Wer von diesen Produkten profitieren kann, weiß Thomas Hirn ganz genau: „Wer seine Kunden mit einer Powerbank eine Freude machen möchte, kann dieses Werbemittel mit dem eigenen Firmenlogo gravieren lassen und somit seine Werbung auf einem praktischen Geschenk verpacken.“ Denkbar ist dieses Produkt für Unternehmen jeder Unternehmensgröße – für Marketing-Beauftragte, Einkäufer und all jene, die jetzt schon an die Vorbereitung der Kunden-Weihnachtsgeschenke denken.An seinen Nachbarn, Thomas Liepert, der unter anderem mit der Plattform EliCamp.de Produkte und Leistungen für Camper-Freunde offeriert, hat der Unternehmer zuallererst gedacht und das hat einen guten Grund: Der Hobby-Camper-Bereich folgt immer stärker einem Gesamtkonzept, das Bequemlichkeit, Komfort und Sicherheit mittels neuester (smarter) Technik ermöglicht – und dafür braucht der Camper vor allem eins: ein funktionsfähiges Smartphone mit vollem Akku oder einer praktischen Akku-Erweiterung.Dabei ist eine Powerbank, die die Freiluft-Fans noch unabhängiger von der Stromversorgung im Wohnwagen oder Wohnmobil macht, genau das Richtige. Powerbanks mit dem EliCamp.de-Logo hat Thomas Liepert nun beim Lasergravur-Profi auf der gegenüberliegenden Straßenseite geordert. Was er jetzt damit vorhat, weiß er genau: „Technisch versierte Kunden, die ihren Wohnwagen mit modernen Techniken ausstatten lassen, erhalten nun eine EliCamp.de-Powerbank als Dankeschön.“