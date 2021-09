Römische Meilensteine zum Haus der Musik

Seit ein paar Jahren ist jetzt auch in Meitingen das Tempolimit auf 30 km/h heruntergesetzt, um die Lebensqualität für die Einwohner in Meitingen zu verbessern.Vielleicht gibt es auch schon Überlegungen, die Teerstraßen am Rathausplatz durch Koppersteinstraßen zu ersetzen.Ich, Matthias Schweihofer, wohnhaft in Herbertshofen, 25 Jahre alt, bin ein fleißiger Spaziergänger und Radfahrer und habe mir überlegt, man könnte ein oder zwei Wanderrouten durch den Markt aufstellen. Dadurch würde die Lebensqualität nur noch verbessert werden und jeder, der die Wanderrouten kennt, wüsste dann auch, dass der Markt Meitingen tatsächlich nicht nur eine Durchfahrt-Passage zwischen Donauwörth und Augsburg ist, sondern ein „Idyll“, dass es zu bewahren gilt.Die Kennzeichnung der Wanderrouten sind eher etwas für die Ewigkeit.Dementsprechend wäre diese nicht durch weitere Schilder sinnvoll, sondern durch steinerne „Meilensteine“, die an die römische Via Claudia erinnern und wie römische Meilensteine aussehen könnten.Außerdem ist der Markt Meitingen sowieso schon von einem Schilderwald gepeinigt.Die vorläufigen Standorte der Meilensteine sind:Das Haus der MusikGemeindewiese MeitingenKirche HerbertshofenSchlittenberg HerbertshofenHinterer Kreisverkehr Herbertshofen/ErlingenKapelle ErlingenLechkanalbrücke HerbertshofenKapelle jenseits der B2Hinter der Sporthalle ErlingenFeldweg zwischen Herbertshofen und MeitingenWeg zu dem kleinen See in Meitingen, östlichGemeindehalle MeitingenHennaloch MeitingenHier ist nur Herbertshofen und Meitingen berücksichtigt. Wegen des Kostenfaktors – wahrscheinlich würde dafür ein Bausparvertrag draufgehen – und der Route habe ich es bisher dabei belassen.Ebenfalls wegen des Kostenfaktors wird ein Meilenstein vorläufig wie im Bild aussehen:Ein kleiner Obelisk aus dunkelgrauem Stein, 60 cm hoch, vorne versehen mit einer Metallplatte, auf der verschiedene Informationen stehen:Ganz oben auf jedem Meilenstein ein gleiches Logo – eine Art eckige Note, passend zur Eröffnung des Hauses der Musik -, dann der Standort und evtl. Informationen zum Standort, je nach Platz auf der Platte.An manchen Standorten sind keine besonderen Standortinformationen vorgesehen: Hier werden diese durch Angaben zu bäuerlicher Tradition und zu Gewässern ersetzt.Ganz unten am Meilenstein könnte man abhängig nach Förderhöhe einen Stifter - oder Stifterverein - erwähnen. Wenn es genügend sind, könnte man den Obelisken aus hellerem Stein fertigen und die Platte durch Gravuren im Stein rundherum ersetzen. Auch die Vergrößerung und Veränderung des Obelisken zu einem echten römischen Meilenstein (Steinsäule) kommt in Frage.Bei myHeimat gibt es einen Verhaltenscodex für Kommentare; ich biete dir/Ihnen also an, schreib` doch einfach in die Kommentare, was du/Sie davon hältst – und ob du oder vielleicht sogar dein Verein daran Interesse hätte.