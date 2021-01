PEKiP Kurse auch online!

Da gerade keine Live-Kurse möglich sind, biete ich seit letztem Jahr meine PEKiP Kurse online an. Dabei treffen sich 6-7 Eltern mit ihrem Baby online über Skype. Die Stunde läuft dabei ähnlich ab, wie bei einem Präsenz-Treffen: Es wird gesungen, über wichtige Entwicklungsschritte informiert, sich ausgetauscht und natürlich mit den Babys gespielt. Das notwendige Spielmaterial finden die Eltern zuhause. Kursleiterin Bianca Kunz bringt die Eltern auf kreative Ideen, Alltagsmaterialien in spannende Spielobjekten für ihr Kind zu verwandeln. Während dem Kurs schauen wir auf jedes Kind, beobachten sein Spiel und die gemachten Fortschritte.Einer der vielen Vorteile des Online-Kurses ist: es gibt keine Platzbeschränkung - Mama und Papa können daran teilnehmen, ebenso wie Geschwister, die gerade nicht in Kita oder Schule sein können. Und wenn das Baby oder die Mama eine laufende Nase hat, ist das kein Problem, denn im Online-Kurs kann man niemanden anstecken. Wir müssen vor dem Bildschirm keine Abstandsregeln einhalten und können frei und ohne Maske mit unseren Kindern singen. Es gibt keinen Fahrtweg und wenn das Kind müde ist, kann es einfach in seiner gewohnten Umgebung schlafen und die Mama / der Papa kann trotzdem am Austausch teilnehmen.In der PEKiP-Gruppe bekommen Sie praktische Anregungen für entwicklungsgerechtes Spielen. Im Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern und der Gruppenleiterin können Sie von- und miteinander lernen. Sie bekommen Anregungen und Unterstützung und erleben so das erste spannende Jahr mit Ihrem Baby noch intensiver.Begonnen werden kann ab der 6. Lebenswoche des Babys. Ein Einstieg dazu ist jederzeit möglich. Die Kurse finden im 10er Blocks statt und dauern jeweils 90 Minuten. Der PEKiP-Kurs wird von verschiedenen Krankenkassen auch als Präventionskurs bezuschusst.Sobald es die aktuellen Covid-19 Regeln zulassen, können wir selbstverständlich zum gleichen Termin auf Präsenzkurse im Familienzentrum Meitingen wechseln!Freie Plätze gibt es wieder ab Februar 21Anmeldungen ab sofort unter:Bianca Kunz: Tel. 08271/41151 oder 0178-1825573 oder www.biancakunz.deKosten: 99 € für 10 KurstageVeranstaltungsort: Familienzentrum Meitingen, Donauwörtherstraße 9 c